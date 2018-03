Großaktionär Li Shufu hat viele Ideen

Anzeige

Die Gewinne sprudeln: Geely hat im vergangenen Jahr 1,24 Millionen Autos verkauft, zehnmal mehr als 2005. Bis 2020 sollen es zwei Millionen Stück sein. In diesen Zahlen ist der Absatz der schwedischen Marke Volvo enthalten, die seit 2010 zu Geely gehört und erfolgreich integriert wurde. Nach Medieninformationen ist Li bereits angereist, um die Daimlerzentrale in Stuttgart und das Kanzleramt in Berlin zu besuchen. Wenn Li über eine Technik-Partnerschaft sprechen will, wird das Daimler-Management nach seiner Investition von über sieben Milliarden Euro offene Ohren haben.

Eltern waren Bauern

In seiner Karriere hat Li immer versucht, Gelegenheiten vor seinen Wettbewerbern zu sehen. Schon in zwei Jahren sollen 90 Prozent der Autos seines Unternehmens elektrisch angetrieben sein. Auch in Hybriden soll der Benzinmotor bis dahin nur eine unterstützende Rolle spielen. Li hat dafür ein Gemeinschaftsunternehmen für den Bau von Batterien gegründet. Autos sollen sich künftig mehr wie Handys anfühlen als wie Kraftfahrzeuge. Lis Eltern waren noch Bauern, er reist als Sieger nach Deutschland.

