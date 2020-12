Große Lücken im Ladenetz

Berlin.Wer in Krefeld ein Elektroauto besitzt und auf der Suche nach einem Ladepunkt ist, braucht starke Nerven. Denn selbst wenn man eine der fünf öffentlichen Ladestationen in der Stadt am Niederrhein ausfindig gemacht hat, heißt das nicht, dass man dort auch tanken kann. Diese fünf Ladepunkte teilen sich insgesamt 993 Elektroautos. Pro Station konkurriert somit ein Elektroautofahrer mit fast 200 anderen Besitzern um einen Anschluss. Über solche Zustände können Elektrofans im niederbayerischen Landkreis Regen nur schmunzeln. An der tschechischen Grenze nahe Deggendorf müssen sich statistisch nur knapp zwei E-Pkw einen öffentlichen Ladepunkt teilen.

Diese bundesweit ungleiche Verteilung will die Bundesregierung beenden. Insgesamt sollen vom nächsten Jahr an mehr als vier Milliarden Euro für die Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden, damit alle Elektrofahrzeuge deutschlandweit privat, beim Arbeitgeber, beim Einkaufen, an Autobahnen und in Städten geladen werden können. Dies kündigte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag nach einem Gespräch mit Vertretern der Verkehrs-, Energie- und Autobranche an.

Private Förderung begehrt

Zu Jahresbeginn startet das Ministerium dazu zunächst ein Förderprogramm für öffentliche Ladestationen mit 400 Millionen Euro. Vom Frühjahr an sollen 350 Millionen Euro in den Ausbau der gewerblichen Ladeinfrastruktur gesteckt werden. Zudem soll ein bundesweites Schnellladenetz mit 1000 Standorten entlang der großen Verkehrsachsen aufgebaut werden, sagte Scheuer.

Auch das erst vor gut einer Woche aufgelegte neue Programm für private Ladesäulen sei sehr gut angenommen worden: „Es liegen schon mehr als 94 000 Anträge vor“, berichtete der CSU-Politiker. Aktuell gibt es bundesweit insgesamt 35 000 öffentliche Elektro-Ladepunkte. Laut dem „Masterplan Ladeinfrastruktur“ soll es bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte geben.

Die Elektromobilität hat insbesondere durch die staatlichen Förderungen in diesem Jahr – trotz der Corona-Pandemie – einen Höhenflug erlebt. Seit Jahresbeginn haben 363 600 Bundesbürger einen Antrag auf Förderung für ein Elektroauto oder Hybridfahrzeug gestellt, berichtete Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Allein im November waren es 54 300 Anträge. „Es ist nun wichtig, dass die Ladeinfrastruktur mit dem Hochlauf der Elektromobilität Schritt hält“, so Altmaier.

Beim Aufbau des Ladenetzes sei es notwendig, dass es ein einheitliches Bezahlsystem gebe. Die Ladepunkte müssten modern, nutzerfreundlich, einfach und grenzüberschreitend zu bedienen sein, forderte Altmaier.

Auch die deutsche Autoindustrie dringt angesichts der steigenden Nachfrage auf einen schnellen Ausbau der Ladestationen. „Um das staatlich vorgesehene Ziel zu erreichen, sind künftig rund 2000 neue öffentliche Ladepunkte pro Woche nötig“, sagte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller. „Aktuell werden aber nur rund 200 neue Ladepunkte im öffentlichen Bereich installiert.“ Denn auch die deutsche Autoindustrie hat in Sachen Elektromobilität längst einen höheren Gang eingelegt. In den ersten neun Monaten verdoppelte sich die Inlandsproduktion von Pkw mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb auf knapp 250 000 Fahrzeuge. Damit hat laut VDA aktuell jeder sechste in Deutschland hergestellte Pkw einen Elektroantrieb.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020