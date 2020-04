Große Namen unter den größten Kapitalvernichtern

Frankfurt.Der Corona-Crash an der Börse ist noch gar nicht berücksichtigt, und doch waren diese Aktien schon 2019 für ihre Besitzerinnen und Besitzer Flops verbunden mit herben Verlusten. Die Aktie der Sleepz AG, eines Online-Anbieters für Utensilien rund um das Thema Schlafen, hat im vergangenen Jahr knapp 92 und in den letzten fünf Jahren mehr als 96 Prozent eingebüßt und führt die aktuelle Liste der größten Kapitalvernichter an der Börse an. Sie wird jährlich von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) erstellt.

„Warnsignal fürs Depot“

Selbst in Zeiten von Corona-Verunsicherung und des dadurch hervorgerufenen Crashs an den Aktienmärkten ergebe eine solche Erhebung Sinn, sagte Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, am Mittwoch. „Es bleibt ein Warnsignal, das man als Aktionär ernst nehmen sollte, wenn eine der Gesellschaften, die man im Depot hat, auf der Watchlist auftaucht.“

Das gilt dann auch für den Möbelhersteller Steinhoff, dessen Aktie seit 2015 rund 97 Prozent eingebüßt hat, oder die Nummer drei auf der Aufstellung, den Autozulieferer Leoni mit einem Einbruch von 77 Prozent in den vergangenen fünf Jahren, davon allein 66 Prozent im vergangenen Jahr. Die Deutsche Bank rangiert trotz einer leicht positiven Entwicklung im vergangenen Jahr auf Platz neun mit einem Kursminus 67 Prozent.

Zu den renommierten Namen unter den größten Flops zählen auch Heidelberger Druckmaschinen (minus 44,5 Prozent seit 2015), ThyssenKrupp (minus 41) oder die Commerzbank (minus 47). Nieding verweist darauf, dass bei Kapitalvernichtern nicht automatisch alles gut ist, wenn wieder eine Dividende gezahlt wird. „Denn sie kann aus der Substanz kommen oder auf Sondereffekten beruhen.“ Auch besonders hohe Dividendenrenditen sollten für Wachsamkeit sorgen – also das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020