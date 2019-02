Große Sorge über Auswirkungen auf Unternehmen der Region

Die Unternehmensgruppe Freudenberg betrachtet die Zuspitzung des Handelsstreits zwischen Deutschland und den USA mit großer Sorge. Das erklärte der Weinheimer Mischkonzern auf Nachfrage dieser Zeitung. US-Präsident Donald Trump hatte mit Sonderzöllen auf deutsche Autos und Kfz-Teile gedroht. Diese könnten auch Freudenberg treffen, denn die Gruppe ist unter anderem als Zulieferer für die Automobilindustrie tätig.

„Im Moment ist es schwer abzusehen, inwieweit der Handelsstreit einen Einfluss auf Freudenbergs Lieferkette haben wird“, sagte ein Sprecher. Freudenberg ist in rund 60 Ländern aktiv und verfolgt grundsätzlich die Strategie, dort zu produzieren und die Leistung zu erbringen, wo der Kunde die Produkte braucht. Ein Grund dafür ist nach Angaben des Sprechers auch, Währungs- und Zollrisiken zu minimieren.

Der Mannheimer Kunststoffverarbeiter und Autozulieferer Röchling wollte angesichts der unklaren Situation momentan noch keine Stellungnahme abgeben.

Für den Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen ist die Automobilindustrie nach eigenen Angaben eine der wichtigsten Kundenbranchen. Die handelspolitischen Entwicklungen in den USA verfolge man daher mit Sorge, teilte das Unternehmen gestern auf Anfrage mit.

Die Industrie- und Handelskammern Darmstadt und Rhein-Neckar gehen ebenfalls davon aus, dass Sonderzölle auch die regionale Wirtschaft treffen würden. Diese wären „aus Sicht von US-Kunden nichts anders als eine Preiserhöhung im entsprechenden Umfang auf Autos und Autoteilen aus der EU“, erklärte Matthias Kruse, Geschäftsführer International bei der IHK-Rhein-Neckar. Insgesamt 17,7 Prozent aller Kfz- und Kfz-Teile-Exporte aus Baden-Württemberg gingen an Kunden in den USA. „Käme es zu nennenswerten und dauerhaften Rückgängen auf einem so zentralen Absatzmarkt, wäre es nicht einfach, diese durch Mehrverkäufe an Kunden in anderen Exportmärkten schnell zu kompensieren“, ergänzte Kruse. mad

