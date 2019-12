Grün soll künftig wirklich grün sein

Brüssel.Grün ist in. Dieser Trend gilt auch für den Finanzmarkt. Gut 200 Milliarden Euro, so erwarten US-Ratingagenturen, werden Anleger weltweit am Ende dieses Jahres in nachhaltige Finanzpapiere und Staatsanleihen gesteckt haben. Doch bislang war unklar, ob auch wirklich alles grün ist, was grün daher kam. Zumindest die Europäische Union hat in der Nacht zum Dienstag erste Klarheit geschaffen.

Beitrag zum Klimaschutz

Wichtigstes Ergebnis: Atomenergie und Kohle zählen nicht mehr zu den Anlagen, die die Kriterien erfüllen. „Der Weg ist frei für glaubwürdige nachhaltige Finanzprodukte ohne Greenwashing beispielsweise durch Atomkraft“, sagte der finanzpolitische Experte der Grünen-Europafraktion, Sven Giegold. Als nachhaltig gilt, was einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leistet, ohne in anderen Bereichen der Umwelt zu schaden. Der Verbraucher, der sich für ökologische Investments interessiert, soll in der EU davon ausgehen können, dass das Kriterium für alle Anlagen gilt, die mit einem neuen Label gekennzeichnet sind. Es wird in den kommenden Wochen entwickelt. Taxonomie heißt dieser Kriterienkatalog in der Finanzwirtschaft. Auf dessen Grundzüge verständigten sich in der vergangenen Woche die Mitgliedstaaten, nun hat das Europäische Parlament zugestimmt.

Es ist ein wachsweicher Kompromiss, weil ansonsten Staaten wie Frankreich oder Tschechien, die weiter auf Kernenergie setzen, bei ihrer Ablehnung geblieben wären. Der Trick ist, dass es künftig nicht mehr reicht, ein Vorhaben nur in Bezug auf seine Auswirkungen auf das Klima zu bewerten – dann könnte Atomstrom als CO2-neutrale Kraftquelle als grün gelten. Zusätzlich dürfen die wirtschaftlichen Aktivitäten aber nicht zu Schäden in anderen Bereichen führen, was bei der Kernenergie mit Blick auf ihre Gesamtbelastung für die Umwelt der Fall ist. Diese Kriterien müssen noch im Detail ausgearbeitet werden. Es sei aber absehbar, dass weder Kohle noch Atom die Umweltstandards erreichen. Investitionen in solche Projekte dürfen deshalb nicht als grüne Finanzprodukte angeboten werden.

Die Auswirkungen dürften immens sein. So gehen Experten davon aus, dass die Klärung der EU für ihren Markt zu einer Welle von Neubewertungen führen wird. „Die Öffentlichkeit erwartet zunehmend, dass Unternehmen ihrer ökologischen Verantwortung gerecht werden“, heißt es von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG. Anleger würden sich daran immer öfter orientieren.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019