Gründer trauen sich wieder

Frankfurt.Die Corona-Pandemie veranlasst viele Gründer erst einmal, ihre Pläne zu verschieben – trotzdem könnte es nach Ansicht von Fritzi Köhler-Geib, Chef-Volkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, in diesem Jahr mehr Neugründungen geben als 2019. Hauptgrund: Die steigende Arbeitslosigkeit und damit die Notwendigkeit, neue Einnahmequellen zu erschließen.

„Aufgrund von krisenbedingt zunehmender Erwerbslosigkeit dürfte die Zahl so genannter Notgründungen steigen, also Gründungen mangels besserer Erwerbsalternativen,“ erklärt die Expertin der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

„Positiver Trend“

Möglicherweise würden sich aber auch viele Experten und Wissenschaftler durch Corona veranlasst sehen, Ideen im Bereich Medizin in die Gründung eines Unternehmens umzusetzen. Sicher ist nach Ansicht von Köhler-Geib, dass die Krise zu einem Innovationsschub führen wird. Generell aber seien Prognosen für das Gründungsgeschehen in diesem Jahr aber sehr schwierig, sagte sie am Donnerstag in Frankfurt.

Gebremst werden könnten Gründer auch durch die Zurückhaltung der Banken. Sie werden nach Ansicht von Köhler-Geib in der Krise noch genauer auf die Geschäftsmodelle schauen, zumal sie im Zuge der Corona-Pandemie ohnehin mit einer vermutlich deutlich steigenden Zahl von Kreditausfällen bei Firmenkunden rechnen müssen.

Die Vorzeichen für das Gründungsgeschehen in diesem Jahr seien eigentlich gut gewesen, so die Ökonomin. Die Zahl der Planungen hätte kräftig zugenommen, zudem habe die Gründungstätigkeit 2019 erstmals seit fünf Jahren endlich wieder angezogen.

Die Zahl der Unternehmensgründungen kletterte um 58 000 auf 605 000, vor allem Dank Aktivitäten im Bereich Internet und digitale Dienstleistungen. „Der Trend zu mehr innovativen, digitalen und internetbasierten Gründungen ist positiv, denn sie kreieren neue Märkte, treiben den strukturellen Wandel voran und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft“, sagte Köhler-Geib.

Allerdings war für den Anstieg vor allem das deutliche Plus bei Nebenerwerbsgründungen verantwortlich. Sie legten um 85 000 auf 377 000 zu. Dagegen registrierte die KfW bei den Vollerwerbsgründungen ein Minus von 27 000 und damit einen neuen Tiefstand von 228 000. Köhler-Geib hat dafür allerdings eine nachvollziehbare Begründung: hohe Erwerbstätigkeit und sichere Arbeitsplätze.

Generell sei Deutschland ein guter Standort für Gründungen, unter anderem wegen der Infrastruktur und des guten Beratungsumfeldes. „Global rangiert Deutschland unter den 15 Ländern mit den besten Gründer-Ökosystemen“, so Köhler-Geib. Hierzulande steht weiter Berlin an der Spitze. Im Schnitt der Jahre 2017 bis 2019 wurden dort bezogen auf 10 000 Erwerbstätige jährlich 198 Unternehmen gegründet, Hamburg kann mit 122 Existenzgründungen knapp Platz drei vor Bayern (121) behaupten. Baden-Württemberg kommt auf 115.

Viele neue Jobs entstehen durch die meisten Existenzgründungen nicht: In 79 Prozent der Fälle handelt es sich um Soloprojekte. Dennoch wurden der KfW zufolge im Jahr 2019 durch Neugründungen im Voll- und Nebenerwerb 151 000 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass etwa jede dritte Existenzgründung die ersten drei Geschäftsjahre nicht übersteht.

