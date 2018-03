Gründervater geht, Söhne rücken nach

Anzeige

Wiesloch.Mit Maximilian Lautenschläger (Bild) rückt ein zweiter Sohn des Unternehmensgründers Manfred Lautenschläger in ein Aufsichtsratsgremium von MLP. Der 30-Jährige wird Kontrolleur der MLP Finanzberatung SE, der größten Konzerntochter, wie der Wieslocher Finanzdienstleister mitteilte. Maximilian Lautenschläger ist Mitgründer und Geschäftsführer bei Iconiq Lab, das sich mit neuen Finanztechnologien befasst.

Sein älterer Bruder Matthias (37) ist bereits seit 2015 Aufsichtsrat der ehemaligen MLP Finanzdienstleistungen. Er soll aber von der Hauptversammlung am 14. Juni in den Aufsichtsrat der MLP SE, also der Konzernholding, gewählt werden. Gründer Manfred Lautenschläger wiederum will zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für einen Posten im Aufsichtsrat kandidieren.

Mit dem künftigen Engagement der Söhne Maximilian und Matthias Lautenschläger für die Kontrollgremien „bekräftigt die Familie des Gründers ihr dauerhaftes und generationenübergreifendes Engagement bei MLP“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.