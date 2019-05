Der Markt wächst. Das ist ein gutes Zeichen. Schlecht ist, dass er immer noch in der Nische steckt. Grüne Anleihen zur Finanzierung von Klima- und Umweltprojekten fristen immer noch ein Nischendasein, auch wenn sie zweistellig zulegen. 120 Milliarden erschienen viel. Dennoch entfallen nicht einmal ein Prozent aller weltweit im vergangenen Jahr emittierten Anleihen auf das Feld „grün“. Trotzdem sind die mittlerweile fester Bestandteil des Kapitalmarktes. Und das Segment wird wachsen.

Die bundeseigene Förderbank KfW ist zwar schon seit 2014 mit dabei. Aber auch bei ihr waren es im vergangenen Jahr nur 1,6 Milliarden Euro an neuen grünen Papieren, bei insgesamt neu aufgelegten Anleihen von 76 Milliarden Euro. Allerdings fließen trotzdem rund 40 Prozent aller Finanzierungen bei der KfW in den Klima- und Umweltschutz. Das ist gut so. Dass der Bund jetzt – endlich – auch in dieses Feld einsteigen und ab 2020 mit grünen Anleihen Umwelt- und Klimavorhaben finanzieren will, ist ein erfreuliches, wenn auch reichlich spätes Zeichen.

Professionelle wie auch private Anleger suchen immer häufiger nach Möglichkeiten zu nachhaltigen Geldanlagen, mit denen Maßnahmen zur Bekämpfung von Klimawandel und Umweltschutz finanziert werden können. Überfällig sind deshalb klare Regeln für grüne Anleihen und größtmögliche Transparenz. Es kann nicht sein und ist skandalös, dass ein Emittent auf eine Anleihe „grün“ schreiben kann und damit den Bau von Atomkraft- oder Kohlekraftwerken finanziert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019