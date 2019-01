Grüne wollen Cent-Münzen aus dem Verkehr ziehen

Berlin.Sie schlummern in Manteltaschen oder füllen unnötig das Portemonnaie: Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Die Grünen unternehmen nun einen weiteren Anlauf für die Abschaffung des Kleingeldes. Hintergrund sind neue Zahlen der Bundesregierung zur Prägung der Cent-Stücke im vergangenen Jahr, die dieser Zeitung vorliegen.

Die Niederlande, Finnland, Irland und Belgien haben die Ein- und Zwei-Cent-Münzen schon faktisch abgeschafft. So werden Beträge an der Kasse ab- oder aufgerundet.

Handel lehnt Änderung ab

Verbieten kann ein Eurostaat die Nutzung bestimmter Münzen nicht. Das wäre nur durch einen EU-Beschluss möglich. Die Prägung eigener Geldstücke können die Staaten aber selbst einstellen. Genau das fordern jetzt die Grünen: „Auch in Finnland und Irland prägt die dortige Zentralbank keine Ein- und Zwei-Cent Münzen mehr“, sagte Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionschef, dieser Zeitung. „Diesem Beispiel sollte sich die Deutsche Bundesbank anschließen. Anlass für die Forderung ist die Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen. Demnach wurden im vergangenen Jahr 453 Millionen Ein-Cent-Stücke und 479 Millionen Zwei-Cent-Stücke produziert. Laut Krischer kostet die Prägung von einem Cent gut 1,65 Cent, die zwei Cent-Münze sei etwas teurer. „Das ist nicht effizient, wenn jedes Jahr rund 20 Millionen Euro an Prägekosten aus dem Fenster geworfen werden.“ Er fordert: „Der Handel sollte nur noch abgerundete Preise auszeichnen, also die hinten eine 0 oder 5 stehen haben.“

Laut einer Umfrage der Bundesbank in Frankfurt von 2017 wolle eine Mehrheit der Bürger die Cent-Stücke behalten. Beim Handelsverband (HDE) steht man der Grünen-Initiative ablehnend gegenüber. „Solange das Kleingeld europaweit staatliches Zahlungsmittel ist, führen solche Aktionen nur zu Verwirrung bei den Kunden und mehr Aufwand bei den Händlern“, sagte HDE-Zahlungsexperte Ulrich Binnebößel. Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, stimmt seinem Kollegen zu: „Nationale Alleingänge machen keinen Sinn, wenn, dann nur auf europäischer Ebene.“ (mit ham)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019