Grünen-Abgeordneter Bayaz: "In Wirecard-Skandal sind noch viele Fragen offen"

Berlin/Schwetzingen.Drei Milliarden Euro wegen Scheingeschäften verloren, Geldwäsche und bandenmäßiger Betrug – warum haben im Wirecard-Skandal die Kontrollgremien versagt? Das soll ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären – der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz sieht riesigen Aufklärungsbedarf.

Herr Bayaz, warum haben Sie sich so stark gemacht für einen Wirecard-Untersuchungsausschuss?

Danyal Bayaz: Dieser Skandal muss lückenlos aufgeklärt werden, damit sich Vergleichbares nicht wiederholt. In den Sondersitzungen ist manches klar geworden, zu vieles jedoch unklar geblieben. Die Regierung hat es versäumt, eine gründliche Aufklärung zu leisten. Wir brauchen nun einen Untersuchungsausschuss, bei dem wir einen besseren Zugang zu Unterlagen haben und auch Zeugen vernehmen können. Anlegerinnen und Anlegern ist großer Schaden entstanden. Auch die LBBW muss hohe Kredite an die Wirecard AG abschreiben.

Was ist vor allem aufzuklären?

Bayaz: Zunächst sind wir in Gesprächen mit der FDP und der Linksfraktion. Dem Ergebnis will ich nicht vorgreifen. Aber natürlich sollte es darum gehen, welche Rolle die Finanzaufsicht gespielt hat: Warum hat die Bundesfinanzaufsicht diesen Skandal nicht frühzeitig erkannt? Es gab viele Hinweise. Das zweite große Thema ist Geldwäsche. Hier zeigen sich große systematische Defizite. Und zuletzt gab es ein aggressives Lobbying bei der Bundesregierung. Warum haben Minister und auch Kanzlerin Merkel im Ausland für Wirecard geworben, als es schon krasse Vorwürfe gegen den Konzern gab? Es zeichnet sich ein Bild einer kollektiven Unverantwortlichkeit ab. Keiner sieht ein wirkliches Fehlverhalten oder eine Zuständigkeit bei sich. Das kann nicht so bleiben.

Wann kommt der Ausschuss?

Bayaz: Wir sind mit Linkspartei und FDP im Gespräch,, wie wir schnellstmöglich einen Beschluss mit einem klaren Untersuchungsauftrag fassen können. Dann könnte der Ausschuss vielleicht schon im Oktober starten. Es wird eine Mammutaufgabe.

Werden Sie mit dabei sein?

Bayaz: Davon gehe ich aus, aber das werden wir gemeinsam in der Fraktion entscheiden. Mein Team und ich haben uns intensiv mit dem Thema Wirecard beschäftigt und den Finger in die Wunde gelegt. Ich würde die dabei gesammelte Erfahrung und das Wissen gerne in den Untersuchungsausschuss einbringen, um die Aufklärung voranzutreiben.

Was bringt eine Untersuchung?

Bayaz: Es wird darum gehen, die Ursachen zu identifizieren und die Mängel zu beseitigen. Wir müssen unsere Finanzaufsicht und die Regelungen für Wirtschaftsprüfer so aufstellen, damit sich so etwas möglichst nicht wiederholt.

Wen wollen Sie alles vorladen, erwarten Sie personelle Folgen?

Bayaz: Es ist noch zu früh für eine umfassende Zeugenliste. Aber natürlich würden die politisch Verantwortlichen vorgeladen werden, also Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier, durchaus auch die Kanzlerin. Dazu viele Fachleute von Behörden und Privatwirtschaft, ebenso der Ex-Vorstandschef von Wirecard Markus Braun. Wir sehen Hinweise auf strukturelle Fehler, aber auch menschliches Fehlverhalten. Das kann personelle Konsequenzen haben.

Wie gehen Sie mit Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz um? Wollen Sie einen potenziellen Koalitionspartner beschädigen?

Bayaz: Er ist der verantwortliche Finanzminister. Natürlich stellen sich auch Fragen an ihn. Es verwundert doch, dass jahrelang über Wirecard berichtet wurde, aber das Ministerium nach Lage der Dinge nichts unternommen hat. Es geht aber nicht um ein Tribunal, sondern darum aus Fehlern klug zu werden. Waren es fehlerhafte Strukturen? War es menschliches Fehlverhalten? War es administrative oder politische Fahrlässigkeit? Das müssen wir klären, um Aufsicht und Kontrolle neu aufzustellen.

Brauchen wir neue Gesetze?

Bayaz: Das ist nicht auszuschließen. Auf jeden Fall sehen wir schon einen Reformbedarf bei den Wirtschaftsprüfern. Unternehmen sollten häufiger die Prüfer wechseln, auch die Haftungsgrenzen bei den Prüfern müssen erhöht werden. Wir brauchen ein Lobbyregister, damit wir wissen, wer wann wo wie für welche Interessen wirbt. Wir brauchen auch einen legislativen Fußabdruck, damit wir sehen, welche Verbände an welchen Gesetzesinitiativen mitgewirkt haben.

Sie kritisieren auch massiv die Finanzaufsicht Bafin.

Bayaz: Eine Anfrage von mir hat aufgedeckt, dass Bafin-Mitarbeiter keine Aktie so stark gehandelt haben wie die Wirecard-Aktie. Das sind massive Interessenkonflikte. Es geht nicht, dass Aktien gehandelt werden von Unternehmen, die eigentlich kontrolliert werden sollen. Auch hier brauchen wir schärfere Regeln. Klar ist auch, dass die Finanzaufsicht noch nicht die richtigen Instrumente und Kompetenzen hat. Die Bafin-Mitarbeiter brauchen digitale und forensische Fertigkeiten, ähnlich wie bei der US-Börsenaufsicht. Sie müssen wie Kriminelle denken können. Dann hätte man den Fall Wirecard vielleicht früher aufdecken können.

Sind bei Wirecard diese ungeheure kriminelle Energie, diese Milliardensummen überhaupt zu fassen?

Bayaz: Mich wundert im Fall Wirecard nichts mehr. Es kommen quasi täglich neue Details an die Oberfläche, die in keinem Drehbuch besser dargestellt werden können. Wirecard hat wohl sogar Schauspieler gebucht, um Wirtschaftsprüfer zu täuschen. Die Summen sind natürlich unvorstellbar groß, viele Menschen haben Geld verloren. Der Fall wird uns noch bis weit in das nächste Jahr und länger beschäftigen. Wir müssen nach vorn schauen und daraus lernen. Das ist das Mindeste.

