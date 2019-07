Grünes Licht für Diesel-Nachrüstung

Bamberg/Berlin.Die seit Monaten in Aussicht gestellten Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Autos mit zu hohen Schadstoffwerten in Deutschland können starten. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilte laut dem Bamberger Technologie-Anbieter Dr Pley am Freitag die erste Allgemeine Betriebserlaubnis zur Dieselnachrüstung. Diese betreffe Nachrüstsätze für Volvo-Modelle. Demnächst seien auch Genehmigungen für Fahrzeuge von Daimler und BMW zu erwarten.

Es ist den Angaben zufolge das erste Mal, dass ein solches System in Deutschland zugelassen worden sei. Ziel ist es, dass nachgerüstete Fahrzeuge von Fahrverboten ausgenommen werden können. Die Umrüstungen sind Teil eines Maßnahmenpakets für bessere Luft. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019