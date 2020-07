GSK steigt bei Curevac ein

Tübingen/London.Für Curevac läuft es mehr als gut. Der Tübinger Impfstoffhersteller macht schon wieder mit einer Beteiligung von sich reden. Diesmal handelt es sich um eine Kooperation, die das Unternehmen mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) eingegangen ist. Die beiden Firmen haben am Montag die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung bekanntgegeben. Damit sollen die Erforschung, Entwicklung, Erzeugung und Vermarktung von bis zu fünf mRNA-basierten Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern (mAbs) zur Bekämpfung von Erregern von Infektionskrankheiten vorangetrieben werden.

Insgesamt kann Curevac mit diesem Deal mit rund einer Milliarde Euro rechnen. Allerdings seien die beiden bestehenden klinischen Curevac-Entwicklungsprogramme zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 und Tollwut nicht Teil dieser Kooperation. Die mRNA- oder auch Boten-RNA-Technologie ist eine neue Methode zur Impfstoffentwicklung.

Mehr Gewinn bei Erfolg

GSK beteilige sich mit umgerechnet 150 Millionen Euro an Curevac, was knapp zehn Prozent der Anteile am Tübinger Unternehmen entspreche. Außerdem tätige GSK eine Einmalzahlung in Höhe von 120 Millionen Euro und eine erstattbare Zahlung von 30 Millionen Euro.

Curevac stehen laut der Mitteilung zudem Zahlungen für Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine in der Höhe von bis zu 320 Millionen Euro sowie für kommerzielle Meilensteine von bis zu 380 Millionen Euro zu, die sukzessiv gezahlt werden. Darüber hinaus erhält Curevac Lizenzgebühren auf Produktverkäufe. Diese Gebühren können mit Umsatzbeteiligungen gleichgesetzt werden. Sollten die Entwicklungen also einen positiven Verlauf nehmen, könnten die Einnahmen damit noch deutlich höher ausfallen.

GSK werde zusätzlich Forschungs- und Entwicklung von Curevac im Rahmen der Kooperation unterstützen. Das Tübinger Unternehmen, dessen Hauptinvestor SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, ist somit verantwortlich für die präklinische und klinische Entwicklung dieser Projekte, während GSK die spätere Weiterentwicklung und Kommerzialisierung übernimmt.

Curevac gehört mehrheitlich der Heidelberger Dievini Beteiligungsgesellschaft von Hopp. „Mit GSK haben wir den weltweit größten Impfstoffhersteller als Partner gewinnen können“, erklärt einer der Curevac Investoren und Dievini-Co-Geschäftsführer Christof Hettich auf Anfrage dieser Redaktion. „Das ist insofern interessant, weil GSK sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat.“

Im Zuge der Forschungen zu einem Corona-Impfstoff erhielt Curevac in den vergangenen Monaten Unterstützung von vielen Seiten. Erst kürzlich machte das Unternehmen bekannt, einen 75-Millionen-Euro-Kredit von der Europäischen Investitionsbank (Bank der Europäischen Kommission) zu erhalten. Auch der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla kooperiert mit den Tübinger Forschern – allerdings seit bereits mehr als einem Jahr. Zusammen haben sie ein Patent auf RNA-Mini-Fabriken. Diese Zusammenarbeit geschehe mit der deutschen Maschinenbau-Tochter Tesla Grohmann, die ihren Hauptsitz im rheinland-pfälzischen Prüm hat.

Rätseln über Nasdaq-Start

Im Juni ist der Bund über die hauseigene Bank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), mit 300 Millionen Euro bei dem Biotech-Unternehmen eingestiegen. Einen möglichen Einstieg bei der US-amerikanischen Börse Nasdaq bestätigte das Unternehmen auf Anfrage nicht. Als der Bund im Juni seine Beteiligung bekanntgab, veröffentlichten mehrere Medien einen Brief aus dem Bundesfinanzministerium, in dem von einem solchen Vorhaben gesprochen wird.

Auf Curevac ruhten bereits die Hoffnungen, bevor Corona in Deutschland ankam. Ende Januar erteilte die internationale Impfstoffkooperation CEPI dem Unternehmen eine Förderzusage von umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro. Die 2000 gegründete Firma mit rund 450 Mitarbeitern wird nun mit 1,5 Milliarden Euro bewertet.

