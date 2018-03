Gut für Gewissen und Marketing

Anzeige

Berlin.Kann man mit dem Verkauf von Mineralwasser, Nussriegeln und Handseife bei Rewe und dm die Welt besser machen? Sebastian Stricker, Mitgründer der Marke „share“, meint: Ja – und erntet dafür auch Kritik. Der 35-jährige Gründer des Start-up-Unternehmens Share Foods will den Einkauf im deutschen Supermarkt zum Instrument gegen Hunger und soziale Ungleichheit machen. Darum verkaufen er und seine Mitstreiter seit dieser Woche in gut 5000 Läden des Rewe-Konzerns und der Drogeriekette dm deutschlandweit Mineralwasser, Bio-Nussriegel und vegane Seifen unter dem Markennamen„share“, und zwar nach dem „1+1-Prinzip“.

So nennt das Stricker – und erklärt: „Für jedes verkaufte Produkt, erhält ein Mensch, der in Not ist eines, das gleichwertig ist.“ Der Verbraucher kauft eine Flasche „share“-Mineralwasser, das aus dem Allgäu kommt – und ein anderer Mensch erhält Trinkwasser für einen Tag, mindestens 20 Liter, weil ein Brunnen gebaut oder repariert wird. Man legt einen „share“-Bio-Nussriegel, hergestellt von der Ludwigsburger Süßwarenfirma Schock, auf das Band an der Kasse – und ein Mensch in Deutschland oder einem notleidenden Land wie dem Senegal erhält eine Portion Essen. Eine Flasche „share“-Handseife des Münsteraner Produzenten Systemkosmetik garantiert jemandem anderen ein Stück Seife. Die gute Tat liegt im Einkaufswagen.

„Die Abhängigkeit bleibt“

Aus „Kauf eins, bekomme zwei“ wird „Kauf eins, gib eins“. So einfach ist das? Jana Gebauer forscht in Berlin seit Jahren an der Verantwortung von Unternehmen – früher beim Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung, heute freiberuflich. Sie beobachtet, wie karitative Versprechen zum Verkaufsargument werden. „Für die Händler ist das bequem“, sagt sie. Die Anbieter räumten ein paar Meter im Regal frei, ließen ein wenig in ihrer Marge nach, hätten dafür „gutes Marketing“.