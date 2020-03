Gute Geschäfte bei der Post

Bonn.Die Deutsche Post hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient und will die Dividende erhöhen. Für 2019 sollen die Anteilseigner 1,25 Euro je Aktie erhalten und damit 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Logistikkonzern am Dienstag in Bonn mitteilte. Das Konzernergebnis stieg 2019 um gut 26 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Der Blick in die Zukunft sieht weniger rosig aus: Das Coronavirus macht dem Konzern zu schaffen, weshalb das Management Ende Februar praktisch sein Ziel kassiert hatte, im laufenden Jahr einen operativen Gewinn von mindestens 5 Milliarden Euro zu erzielen. dpa (Bild:dpa)

