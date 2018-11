Frankfurt.„Defizite“ – gegen diesen Ausdruck wehre er sich, sagt Bernd Montag. Der Vorstandschef von Siemens Healthineers sieht sein Unternehmen sehr gut aufgestellt. „Wir haben in Summe erhebliche Stärke in unserem Portfolio“, sagt der Manager bei der Vorlage der ersten Jahresbilanz gestern in Frankfurt, fast acht Monate nach dem Börsengang an gleicher Stelle. Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2017/2018, das am 30. September abgeschlossen wurde, Sonderfaktoren ausgeklammert um vier Prozent auf 13,7 Milliarden Euro, wie Finanzchef Jochen Schmitz sagt. Unter dem Strich weist das Unternehmen aber 13,4 Milliarden Euro aus und damit rund 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis schrumpfte sogar um zwölf Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 1,28 Milliarden Euro und damit gut 100 Millionen Euro weniger als im vorangegangenen Geschäftsjahr, als die Sparte noch komplett zu Siemens gehört hatte.

Vorstandschef Montag ist trotzdem sehr zufrieden, vor allem auch wegen eines starken vierten Quartals. „Wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Alle unsere Ziele wurden erreicht.“ Die Kosten für den Börsengang und den Abbau von 350 Arbeitsplätzen von insgesamt knapp 50 Millionen Euro – weltweit beschäftigt das Unternehmen 50 000 Menschen – drückten allerdings den Gewinn ebenso wie schwankende Wechselkurse.

Aktienkurs steigt deutlich

Trotzdem war die Umsatzrendite bereinigt um diese Sonderfaktoren mit 17,2 Prozent ansehnlich. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 70 Euro-Cent je Aktie erhalten. Damit schütte das Unternehmen insgesamt 700 Millionen Euro oder 55 Prozent des Nettogewinns aus. Allein Siemens erhält damit 595 Millionen Euro. An der Börse stieg der Aktienkurs gestern zeitweise um drei Prozent. Vorstandschef Montag zufolge hat Siemens Healthineers mit seinen Sparten Bildgebung (Röntgen, Ultraschall und Magnetresonanztomographen), Labordiagnostik und Fortgeschrittene Therapien seine „starke „ Wettbewerbsposition untermauert und ausgebaut, wobei die Bildgebung den größten Umsatz- und Gewinnanteil besteuerte. Allein hier wurden 1,53 Milliarden Euro umgesetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr sind Montag und Finanzchef Schmitz zuversichtlich. Der Umsatz soll weiter um vier bis fünf Prozent zulegen, die Umsatzrendite auf 17,5 bis 18,5 Prozent steigen. Unter dem Strich peilt Healthineers einen Gewinn von 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro an.

Die Handelskonflikte zwischen den USA und China und den USA und Europa haben das Geschäft nach Angaben von Montag bislang nur in begrenztem Maße beeinträchtigt. „Der Effekt auf das Ergebnis liegt bei 30 bis 40 Millionen Euro.“ Auch die neuen, seit Montag wirksamen Iran-Sanktionen durch die USA würden das Unternehmen kaum treffen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018