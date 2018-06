Hängepartie im Tarifstreit

Anzeige

Frankfurt.Trotz abgebrochener Tarifverhandlungen ist der Gesprächsfaden zwischen der irischen Fluggesellschaft Ryanair und ihren Piloten in Deutschland nicht abgerissen. Für Mitte kommender Woche sei ein erneutes Sondierungsgespräch verabredet, sagte gestern ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in Frankfurt. Für Passagiere des Billigfliegers steigt damit die Hoffnung, dass Streiks in diesem Sommer noch vermieden werden könnten.

Zuvor werde allerdings der Gewerkschaftsvorstand die bereits angekündigte Urabstimmung beschließen und einleiten, kündigte die VC an. Die an den zehn deutschen Basen stationierten Ryanair-Piloten sollen darüber abstimmen, ob sie für ihre Forderungen nach höherer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen notfalls in einen unbefristeten Streik treten würden. Die Urabstimmung soll über einen Zeitraum von vier Wochen mit Stimmabgabe im Internet durchgeführt werden. Mit einem Ergebnis ist daher nicht vor Ende Juli zu rechnen. Warnstreiks seien bis dahin zwar rechtlich möglich, aber bislang nicht geplant, erklärte der Sprecher der Pilotengewerkschaft . dpa