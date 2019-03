Haftung muss geklärt werden

Undurchsichtige Buchung, keine Haftung, teure Preise – bei Ticketplattformen kann es Kunden passieren, dass sie Karten für eine Veranstaltung kaufen, die es gar nicht gibt, oder doppelt so viel bezahlen wie beim Veranstalter. Und in den meisten Fällen kann niemand zur Rechenschaft gezogen werden. Dadurch, dass die Plattform nur ein Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern ist, haftet sie nicht. Der Kunde bleibt also auf seinem teuren oder gefälschten Ticket sitzen.

Das ist unbefriedigend. Das sehen auch Verbraucherschützer so. Denn die Käufer schließen ihren Vertrag mit der Plattform. Direkten Kontakt mit dem eigentlichen Verkäufer haben sie nicht. Darin sehen Verbraucherschützer Anzeichen dafür, dass die Plattformen eigentlich selbst Anbieter sind und nicht nur Vermittler. Zudem kaufen die Plattformen oft Kontingente an Tickets vom Veranstalter. Deshalb ist es nun an der Zeit, dass Gerichte entscheiden, wer für die Tickets haftet. Das würde Klarheit für die Kunden schaffen. So wüsste jeder, worauf er sich einlässt, wenn er auf einer Ticketplattform Eintrittskarten kauft.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019