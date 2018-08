Hagelnetze schützen vor Sonnenbrand

Anzeige

Was gegen Hagel gut ist, hilft auch gegen zu viel Sonne – zumindest bei den Äpfeln ist das so. Nach Wochen in praller Sonne können die schon mal einen Sonnenbrand und damit hässliche braune Flecken bekommen. Rund um den Bodensee ist das aber kein großes Problem. Grund: „Die Hälfte der Apfelbäume steht unter Hagelschutznetzen – das hilft auch gegen Sonnenbrand“, sagte der Geschäftsführer der Obstregion Bodensee e.V., Dietmar Bahler, gestern.

Doch auch bei Bäumen ohne Netz sei der Sonnenbrand insgesamt kein großes Problem. „Nur sehr wenige Früchte ganz oben sind betroffen.“ Was den Obstbauern viel mehr zu schaffen macht, ist die Trockenheit. Sie hemmt das Wachstum. dpa