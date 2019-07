Im Weltall gibt es zwar kaum Steckdosen, dafür aber viel Staub. So viel, dass Astronauten ihre Anzüge regelmäßig reinigen müssen. Um das Problem der fehlenden Steckdosen zu lösen, hat die Nasa den kabellosen Handstaubsauger entwickelt. Heute fehlt dieser in fast keinem Haushalt mehr. Auch der Akkubohrschrauber hat seine Ursprünge aus genau diesem Grund in der Raumfahrt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019