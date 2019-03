„Handwerk braucht Qualifizierung“

Frankfurt.Die IG Metall erwartet auch für das Handwerk einen von der Digitalisierung und Energiewende getriebenen Umbruch. Die Beschäftigten müssten für neue Aufgaben qualifiziert werden, erklärte Vorstandsmitglied Ralf Kutzner gestern bei der Bundeshandwerkskonferenz seiner Organisation. In diesem Zusammenhang forderte Kutzner ein „Transformations-Kurzarbeitergeld“, wie es die IG Metall bereits im Zusammenhang mit den Umbrüchen in der Automobilindustrie ins Spiel gebracht hat. Die Mitarbeiter könnten sich mit Hilfe der Unterstützung weiter qualifizieren und blieben den Handwerksbetrieben auch in schwieriger Lage erhalten, schilderte er die Zielsetzung. dpa

