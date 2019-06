Hanfanbau beflügelt Fantasie

Stuttgart.Seit zwei Jahren ist die Nutzung von Cannabis als Arzneimittel in Deutschland zugelassen. Erst vor einem Monat bekamen die ersten Unternehmen die Erlaubnis, hierzulande den Stoff anzubauen. Diesen Dienstag haben Forscher der Uni Hohenheim mit kanadischen Kollegen ein Netzwerk gestartet, das neue Hanfsorten entwickeln will. „Cannabis hat ein enormes Potenzial in der Medizin, der Ernährung und

...