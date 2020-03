Hannover Messe später

Hannover.Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuen Coronavirus müssen die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau verschieben. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern aus 70 Ländern – ursprünglich vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant – soll dort jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit. Damit reiht sich die international vielbeachtete Industrie- und Maschinen-Ausstellung in eine immer länger werdende Liste von Großveranstaltungen ein, die vertagt oder abgesagt wurden.

Aus dem Gesundheitsamt der Region Hannover hatte es zuvor den „dringenden“ Rat gegeben, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheitssicherung zu beachten. Das hätte jedoch ein Teilnahmeverbot für Gäste aus Risikogebieten bedeutet. Zudem wären Fiebermessstationen an den Eingängen aufgebaut worden. dpa

