Hans-Jörg Vetter führt Commerzbank-Aufsichtsrat

Frankfurt.Die Commerzbank hat einen neuen Aufsichtsratschef. Hans-Jörg Vetter, ehemaliger Chef der Landesbank Berlin und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), wird künftig das Kontrollgremium der zweitgrößten deutschen Geschäftsbank leiten.

Der 67-Jährige war einziger Kandidat auf der Aufsichtsratssitzung am Montagnachmittag. Allerdings zog sich das Treffen hin, weil es schon am Wochenende vor der Wahl Kritik an Vetter vor allem durch den Großaktionär Cerberus gegeben hatte. Der neue Vorsitzende muss jetzt noch gerichtlich bestellt werden. Dies sei in den nächsten Tagen zu erwarten, teilte die Commerzbank nach der Aufsichtsratssitzung mit. Damit kann in den nächsten Tagen auch die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Vorstandschef Martin Zielke beginnen. Er scheidet spätestens zum Jahresende aus.

Der 67-jährige Vetter folgt auf Stefan Schmittmann. Er hat seinen Rückzug vor vier Wochen angekündigt, gemeinsam mit Zielke. Das Duo hatte die Commerzbank damit in eine Führungskrise gestürzt. Der Präsidial- und Nominierungsausschuss hatte am Montagmorgen beschlossen, Vetter dem zuständigen Amtsgericht für den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Zugleich empfahl er, auf der Sitzung des Aufsichtsrates am Nachmittag den 67-Jährigen zum Vorsitzenden zu wählen.

Am Freitag war durchgesickert, dass der 2016 bei der LBBW ausgeschiedene Vetter in das Kontrollgremium rücken und dort den Vorsitz übernehmen sollte. Allerdings äußerte der US-Investor – mit rund fünf Prozent nach dem Bund (knapp 16 Prozent) zweitgrößter Aktionär der Commerzbank – erhebliche Zweifel an Vetter.

Ernsthafte Zweifel

In einem Brief an die Aufsichtsräte – Cerberus selbst ist im Gremium nicht vertreten – ist von ernsthaften Zweifeln an Vetter die Rede. Er sei nicht die richtige Person und verfüge nicht über die richtige Erfahrung für die Aufgabe. Cerberus will mindestens zwei andere Kandidaten mit den notwendigen Qualifikationen gefunden haben, die vermutlich das Vertrauen aller Interessensgruppen im Aufsichtsrat genießen würden. Namen nannte der US-Investor allerdings nicht. Auch von den Vertretern der Arbeitnehmerseite waren Zweifel an Vetter geäußert worden, sie stimmten aber letztlich dann doch für ihn.

Vetter war von 2009 bis 2016 Chef der Landesbank Baden-Württemberg, die er nach der Finanzkrise stabilisierte. Davor hatte er die Landesbank Berlin aus einer schweren Krise geführt. Seit seinem Rückzug vor vier Jahren ist Vetter, der im Taunus wohnt, als Berater tätig.

Zielke und Schnittmann waren offensichtlich wegen der heftigen Kritik von Cerberus an der Entwicklung der Bank Anfang Juli überraschend zurückgetreten. Der US-Investor war 2018 bei der Commerzbank eingestiegen.

