Harte Kost in Schweizer Bergen

Davos.Klaus Schwab muss den Menschen immer ein bisschen Angst machen. Der 80-jährige Gründer und Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF) von Davos sieht überall radikale Veränderungen, die die alte Ordnung hinwegfegen. „Die nie dagewesene Geschwindigkeit der technologischen Modernisierung bedeutet, dass unsere Systeme der Gesundheit, Kommunikation, Produktion, Verteilung und Energie – um nur einige zu nennen – vollständig umgestaltet werden“, so Schwab.

Viele Arbeitnehmer müssten aufpassen, dass ihnen nicht schon morgen ihre Jobs abhanden kämen. Irgendwas Beunruhigendes ist ja immer los auf dieser Welt, auch wenn vieles ganz gut oder besser geht als früher. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, haben Schwabs Leute gerade wieder ihren alljährlichen Weltrisikobericht herausgegeben.

Wetterextreme und den Klimawandel betrachten die 1000 befragten Wissenschaftler, Manager und Politiker als die größten Gefahren des Jahres 2019, gefolgt von Cyberattacken auf Kommunikationssysteme. Über solche Probleme muss man sich nun dringend unterhalten – am besten beim WEF, das morgen wieder im Schweizer Bergstädtchen Davos eröffnet. Zu kaum einem anderen Kongress weltweit kommen jedes Jahr so viele Spitzenpolitiker und Vorstandsvorsitzende von internationalen Unternehmen.

Wichtige Politiker fehlen

Dieses Jahr wird der Auflauf wieder groß sein, wenn auch nicht ganz so bedeutend, wie von Schwab erhofft. Erst hat US-Präsident Donald Trump seine eigene Reise abgesagt, dann auch die Flüge seiner Ministerdelegation gestrichen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May sagten ebenfalls ab. Immerhin soll Wang Qishan erscheinen, einer der chinesischen Vizepräsidenten. Ein wesentliches Thema scheint damit gesetzt: der Handelskonflikt zwischen China und den USA. Die beiden Nationen traktieren sich gegenseitig mit hohen Zöllen. Die in Davos vertretene Wirtschafts- und Politik-Elite betrachtet die mögliche Eskalation des Streits als Gefahr für die Weltkonjunktur, das Wachstum und den Freihandel.

Aus Brasilien kommt Jair Bolsonaro, der neue Präsident des größten Landes Südamerikas, den viele Beobachter für einen harten Rechten halten. Am Mittwoch soll er im großen Auditorium des Kongresszentrums sprechen. Solche Auftritte machen einen guten Teil des Charmes von Davos aus. Selbst viele Spitzenmanager haben sonst keine Gelegenheit, Mächtige wie Bolsonaro aus der Nähe zu beobachten und vielleicht sogar ein paar Worte zu wechseln. Die Attraktivität der Veranstaltung aus Sicht der Redner besteht darin, dass sie die Möglichkeit bekommen, ihre Botschaften ungefiltert an einen wesentlichen Teil der Elite zu übermitteln. Diese Gelegenheit schätzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Mittwoch eine halbe Stunde Redezeit im großen Saal hat.

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe des WEF dürfte die Klimapolitik werden. Das Forum will den UN-Klimagipfel im September vorbereiten. Das Motto des bis Ende der Woche tagenden WEF lautet diesmal: „Globalisierung 4.0: Auf der Suche nach einer globalen Architektur im Zeitalter der Vierten Industriellen Revolution“.

Damit ist unter anderem gemeint, dass Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt und das Zusammenleben stark verändern werden. Um diese Prozesse zum Wohle der Mehrheit zu steuern, seien neue Formen globaler Kooperation nötig, sagt WEF-Gründer Schwab.

