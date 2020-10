Vor rund 14 Jahren wurde mit dem Bau begonnen – in ein paar Tagen, am 31. Oktober, soll der Hauptstadtflughafen BER nun endlich in Betrieb gehen. Die interaktive Karte skizziert die Struktur des Flughafenareals, zeigt die Lage der Landebahnen sowie der wichtigsten Einrichtungen, wie Terminals, Bahnhöfe, Tower etc.