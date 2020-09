Hauptversammlung ohne Aktionäre?

Börsennotierte Unternehmen in Deutschland fordern angesichts der anhaltenden Pandemie eine Verlängerung der Sonderregelung zur Ausrichtung von Hauptversammlungen ohne Aktionäre. Die Konzerne und ihre Anteilseigner benötigten möglichst frühzeitig Planungssicherheit, argumentierte der Präsident des Deutschen Aktieninstituts, Hans-Ulrich Engel. „Wir brauchen deshalb jetzt eine Verlängerung der Regelungen zur virtuellen Hauptversammlung, die bis Ende 2021 gilt“, betonte der Finanzvorstand des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF. Mit einem Brief an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) unterstreichen 60 Vorstände börsennotierter Unternehmen ihr Anliegen.

Weil bei Hauptversammlungen in der Regel Tausende Menschen zusammenkommen, hatte der Gesetzgeber wegen Corona in diesem Jahr erstmals erlaubt, die jährlichen Aktionärstreffen auch online durchzuführen.

Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums sagte der dpa, man prüfe derzeit, ob die Regelung „angesichts der fortbestehenden Pandemie-Situation“ verlängert werden solle.

Von der zunächst auf dieses Jahr befristeten Ausnahmeregelung machten zahlreiche Firmen Gebrauch. Das Aktieninstitut in Frankfurt weist zum Beispiel darauf hin, dass 28 der 30 Konzerne im Deutschen Aktienindex für ihre Hauptversammlung den digitalen Weg wählten. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020