Hausbesitzer können durch Sanierung viel Geld sparen

Mannheim.Beim Stichwort Klimaschutz denken die meisten Menschen an Stromerzeugung, Verkehrspolitik oder Industrieproduktion. Ein Bereich wird häufig stiefmütterlich behandelt: die Privathaushalte. Dabei kann jeder Hausbesitzer etwas tun. Wie? Ein Überblick.

Warum sind energieeffiziente Gebäudesanierungen wichtig?

Laut Deutscher Energie-Agentur verbrauchen die privaten Haushalte ein Viertel der Energie. Davon wiederum werden drei Viertel alleine zum Heizen genutzt: Hier gibt es also ein großes Einsparpotenzial.

Was nützen energieeffiziente Maßnahmen?

Sie senken die monatlichen Kosten, schützen die Umwelt und steigern den Wohnkomfort sowie den Wert der Immobilie. Allerdings gibt es auch Nachteile: hohe Investitionssummen und einiges an Aufwand.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine solche Sanierung?

Wenn ohnehin am Gebäude etwas gemacht werden muss: Dann sind die zusätzlichen Kosten geringer.

Wie sollte ich am besten vorgehen?

Holen Sie sich Rat von einem unabhängigen Fachmann. Den bekommt man auf verschiedenen Wegen. Für erste, kostenlose Informationen stehen etwa die regionalen Klimaschutzagenturen, die Initiative „Zukunft Altbau“ oder die Verbraucherzentralen zur Verfügung. Wer ganz genau Bescheid wissen will, sollte sein Haus auf jeden Fall von einem Experten untersuchen lassen.

Wie geht das, und was kostet so eine Analyse?

Im Internet gibt es eine Liste zertifizierter Berater (www.energie-effizienz-experten.de), mit denen man Termine vereinbaren kann. Das kostet zwar etwa für ein Einfamilienhaus zwischen 1000 und 1500 Euro – wird aber mit bis zu 800 Euro bezuschusst. Und man hat anschließend einen „Sanierungsfahrplan“, auf dem steht, welche Maßnahme wann und wie Sinn ergibt. Wer weniger Geld ausgeben will, kann sich auch an die Verbraucherzentralen wenden. Deren Gebäude-Checks kosten maximal 40 Euro. Am günstigsten kommen Mannheimer weg: Die dortige Klimaschutzagentur führt kostenlose Analysen durch.

Was sind die größten Schwachpunkte einer Immobilie?

Die meiste Energie geht über Dach und Fassade verloren. Wer ein Haus hat, dessen Dach nicht gedämmt ist, sollte etwas tun. Auch bei unsanierten Fassaden aus den 50er und 60er Jahren besteht meist Handlungsbedarf. Im Vergleich dazu sind neue Fenster für Experten nicht so wichtig, weil sie eine kleinere Fläche ausmachen. Mehr Wert legen Fachleute auf eine Dämmung der Kellerdecke.

Wie sieht’s bei den Heizungsanlagen aus?

Das hängt vom jeweiligen Fall ab. Als grobe Orientierungshilfe sagt Timo Spagerer von der Mannheimer Klimaschutzagentur: „Ab einer Betriebsdauer von 20 Jahren kann man sich Gedanken machen. Ab 30 Jahren wird’s kritisch.“ Wünschenswerter Standard sei heute eine Gas- oder Ölbrennwert-Heizung, am besten kombiniert mit Solarthermie.

Und was kosten die ganzen Maßnahmen?

Das kommt natürlich darauf an: Bei einer neuen Heizung muss man laut Spagerer mit 10 000 bis 15 000 Euro rechnen, bei einer Dachdämmung mit etwa 20 000 bis 25 000 Euro, bei einer Fassadensanierung mit rund 150 Euro pro Quadratmeter.

Welche finanziellen Förderungen gibt es?

Sehr viele. Zu den wichtigsten zählen die Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Sie übernehmen in der Regel zwischen zehn und 30 Prozent der Kosten – zum Teil auch bei Neubauten. Auf lokaler Ebene gibt es ebenfalls Förderprogramme.

Wie viel Geld spare ich danach bei den monatlichen Energiekosten?

Das hängt wieder vom Einzelfall ab. Martin Bretz, Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, hält Einsparungen von 50 bis 80 Prozent für möglich.

Kann man das an einem Beispiel verdeutlichen?

Na klar: Die Deutsche Energie-Agentur (dena) zieht ein 1950 gebautes, freistehendes Haus als Beispiel heran. Die Besitzer haben 2005 Dach, Fassade und Kellerboden dämmen lassen, die Standard-Öl- durch eine Pelletheizung inklusive Solarthermie ersetzt und die Fenster ausgetauscht. Das habe 111 000 Euro gekostet, 20 000 gab’s als Zuschuss. Der Energieverbrauch hat sich trotz größerer Wohnfläche auf etwa ein Viertel reduziert. Damit machen sich die Mehrkosten laut dena nach 20 Jahren bezahlt. Der CO2-Spareffekt tritt sofort ein: Energieberater Bretz zufolge wird durch die Sanierung ungefähr der jährliche Ausstoß von drei Autos eingespart.

Steigt durch eine Sanierung nicht die Gefahr der Schimmelbildung?

Die Experten sagen: Nein – wenn die Sanierung richtig durchgeführt worden ist. Sie betonen aber auch: Je besser ein Haus gedämmt ist, desto besser muss man lüften, mindestens zweimal am Tag. Noch besser: gleich eine Lüftung einbauen lassen.

Muss es denn immer gleich die große Sanierung sein?

Nein, Kleinvieh macht auch Mist. So ist etwa das Dämmen von Rollladenkästen oder Warmwasserrohren im Keller ebenfalls sinnvoll. Und wer gar nicht umbaut, kann trotzdem Energie sparen. Die Faustregel: Pro ein Grad weniger Heizungswärme spart man sechs Prozent Energie. Wer also im Winter zu Pulli und Decke greift und den Regler auf 20 statt 23 Grad einstellt, spart 18 Prozent.

