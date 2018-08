Haushalte auf dem Land bei Energiewende vorn

Frankfurt.Die Privathaushalte in Deutschland befürworten fast uneingeschränkt die Energiewende. „Das ist sehr ermutigend“, sagt Günther Bräunig, Vorstandschef der bundeseigenen Förderbank KfW. Dem erstmals vorgelegten Energiewendebarometer zufolge halten 92 Prozent der Haushalte die Energiewende für sehr wichtig. Bei der Umsetzung sind die Menschen auf dem Land und in kleineren Kommunen allerdings schon ein Stück weiter als Großstädter. Außerhalb der Zentren und Ballungsgebiete setzt ein Drittel der Haushalte auf mindestens eine klimafreundliche Technologie – Solaranlage, Wärmepumpe oder etwa ein Hybrid- oder Elektroauto. In der Stadt dagegen sind es nur 15 Prozent. „Die Energiewende findet derzeit auf dem Land statt“, sagte denn auch KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner gestern bei der Vorstellung des Energiewendebarometers 2018, für das 4000 Haushalte befragt wurden.

Grund für die Zurückhaltung in den Städten seien natürliche Faktoren, wie die stärkere Verschattung und damit geringere Optionen zur Nutzung der Sonnenenergie, aber auch Mängel in der Infrastruktur. Allerdings gebe es auch noch viele Dachflächen, auf denen die Sonnenkraft genutzt werden könnte.

Nach wie vor mangele es an Lademöglichkeiten für Hybrid-Elektroautos. Neben der immer noch zu geringen Reichweite der Fahrzeuge und hohen Preisen ist dies für 80 Prozent der Haushalte ein Hemmnis für den Kauf eines solchen Autos.

Priorität liegt auf Effizienz

Nur zwei Prozent der Haushalte fahren aktuell ein Hybrid- oder Elektroauto, immerhin plant aber jeder sechste Haushalt den Kauf. „Hier sehen wir eine große Dynamik“, sagt Zeuner. Unter dem Strich ist ein Viertel der befragten Haushalte nach den Worten des KfW-Chefökonomen „Energiewender“. Grund: Sie nutzen die Solarenergie für Heizung, Warmwasser und Strom, sie sind beteiligt an einer Anlage für erneuerbare Energie, sie fahren ein Hybrid- oder Elektroauto, sie nutzen Energiespeicher oder betreiben eine Kraft-Wärme-Koppelungsanlage.

Zudem achten rund 90 Prozent bei der Anschaffung neuer Haushaltsgeräte auf hohe Effizienz und versuchen generell, viel Energie einzusparen. „Das Bewusstsein für Energie und Umwelt ist mittlerweile sehr ausgeprägt“, sagt Zeuner. Dies gelte auch für Haushalte mit geringerem Einkommen, auch wenn hier die Bereitschaft zur Energiewende angesichts der Kosten für umwelt- und klimafreundlichere Technologien oder für ein Elektroauto geringer ist.

Auch mit Blick auf die Bundesländer ist der Trend in den Haushalten durchaus unterschiedlich: In Hessen, Baden-Württemberg und Bayern setzt und will rund ein Drittel die Energiewende umsetzen, in den übrigen Bundesländer liegt der Anteil nur zwischen 16 (Sachsen) und 25 Prozent (Rheinland-Pfalz). Am geringsten ist die Bereitschaft, die Energiewende mitzugestalten, mit sieben Prozent in Hamburg und mit elf Prozent in Berlin.

