„Haushalte sind Zahlmeister der Energiewende“

Anzeige

Berlin.Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) beklagt eine unfaire Verteilung der Kosten für den Umstieg aus sauberen Energien. „Die Verbraucher mussten 2017 doppelt so viel für Strom ausgeben wie im Jahr 2000“, rechnet Verbands-Chef Klaus Müller vor. Rund 1030 Euro gab ein Durchschnittshaushalt vergangenes Jahr für Elektrizität aus. Im Jahr 2000 waren es knapp 490 Euro. Damit stiegen die Energiepreise deutlich stärker an als die Lebenshaltungskosten insgesamt. „Die Haushalte sind die Zahlmeister der Energiewende“, kritisiert Müller.

Gleich mehrere Faktoren sind für die Schieflage verantwortlich. So werden die energieintensiven Unternehmen von Netzentgelten für die Durchleitung des Stromes vom Kraftwerk in den Betrieb befreit. Die Zahl der so unterstützten Fabriken stieg in den vergangenen drei Jahren von 1755 auf 4513. Im Jahr 2014 summierte sich diese Subvention auf 358 Millionen Euro, im vergangenen Jahr schon auf 787 Millionen Euro.

Auch bei der Förderung des Ökostroms fahren die Verbraucher schlechter als die Wirtschaft. Die privaten Haushalte verbrauchen nur 25 Prozent der Elektrizität, kommen aber für 36 Prozent der EEG-Umlage für die erneuerbaren Energien auf. Schließlich belastet die Stromsteuer Privathaushalte zusätzlich. „Eine gerechte Finanzierung ist überfällig“, sagt Müller daher. „Die Stromsteuer sollte weitgehend abgeschafft werden.“