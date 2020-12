Heidelberger Dienstleister Unzer wächst weiter

Das Logo mit des Heidelberger Finanzdienstleisters Unzer. © Unzer

Heidelberg/München.Der Heidelberger Finanzdienstleister Unzer übernimmt den technischen Netzbetreiber Lavego aus München. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Dieser strategische Schritt eröffne Unzer neue Möglichkeiten, heißt es darin. Zuletzt hatte die Payment-Plattform bereits einige kaufmännische Netzbetreiber übernommen. Mit Lavego ist nun auch ein technischer Netzbetreiber Teil der Unternehmensgruppe. Unter Vorbehalt der behördlichen Zustimmung sei der Deal voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 vollzogen. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Unternehmen wächst und wächst

Lavego ist ein sogenannter Payment Provider. Vereinfacht gesagt bietet das Unternehmen die Hardware für digitale Transaktionen an – also Kartenlesegeräte. Die für die Abwicklung von Transaktionen verwendete Software erstellt das Unternehmen selbst. Mit dem Know-how von Lavego strebt Unzer offenbar weitere Expansionen an. Lavego ermögliche es, „einfacher in andere europäische Länder zu expandieren”, wird Axel Rebien, Co-CEO von Unzer in der Mitteilung zitiert.

Unzer wächst und wächst. Vor Kurzem hat die bis dato als Heidelpay bekannte Firma ihren neuen Markennamen und die Eröffnung eines weiteren Standorts mit 80 Mitarbeitern bekanntgegeben. Daneben hat der Finanzdienstleister Teile des insolventen Unternehmens Wirecard übernommen. jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020