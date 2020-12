Heidelberger Start-up Getsafe wächst weiter

Heidelberg.Der Heidelberger Digitalversicherer Getsafe vergrößert sich. Laut einer Mitteilung des Startups konnte das Unternehmen in einer neuen Finanzierungsrunde unter anderem den Schweizer Versicherungsriesen Swiss Re als Investor gewinnen – und insgesamt 30 Millionen US-Dollar einsammeln (rund 25 Millionen Euro). Die Rückversicherungs-Gesellschaft Swiss Re mit Hauptsitz in Zürich ist weltweit das zweitgrößte Rückversicherungs­unternehmen.

Eigenen Angaben zufolge zählt Getsafe mit einer Gesamtsumme von bislang 53 Millionen US-Dollar zu den am besten finanzierten Versicherungs-Startups in Europa. Mit dem neuen Kapital will der Versicherer „seine Position als meistverkaufte Versicherung“ unter jüngeren Menschen in Deutschland weiter stärken und auf europäische Kernmärkte ausweiten.

Das Team in Heidelberg soll im kommenden Jahr auf 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen. Dem Standort Heidelberg will Getsafe dabei treu bleiben. „Die gesamte Region zwischen Frankfurt, Stuttgart und Mannheim beherbergt viel Industrie sowie Deutschlands beste Universitäten für Ingenieure, Naturwissenschaftler und Betriebswirte“, heißt es in der Mitteilung. Seit Ausbruch der Coronapandemie habe Getsafe seine Belegschaft bereits fast verdoppelt und sei ein attraktiver Arbeitgeber in der Region geworden.

In den vergangenen zwölf Monaten ist Getsafe in den britischen Markt eingetreten, hat die Anzahl der Kundinnen und Kunden eigenen Angaben zufolge auf mehr als 150 000 erhöht. Bisher beschäftigt das Unternehmen 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zielgruppe sind digital-affine Menschen Ende zwanzig, von denen 90 Prozent zum ersten Mal eine Versicherung abschließen.

