Heideldruck baut Geschäft in China aus

Heidelberger Druck will die Schlagkraft in China erhöhen. © Heidelberger Druck

Wiesloch.Heidelberger Druckmaschinen will mit dem langjährigen Vertriebspartner Masterwork noch stärker auf dem chinesischen Markt auftreten. Ein Produktions-Joint-Venture soll einen Teil der bisher an deutschen Standorten gefertigten Maschinenteile übernehmen. Start der Produktion ist für Anfang 2021 am Standort von Masterwork in Tianjin im Nordosten Chinas geplant. Folgen für Arbeitsplätze gebe es keine, erklärte ein Konzernsprecher am Stammsitz Wiesloch. Die Dauer der gemeinsamen Produktion ist zunächst offen.

In China, mit einem Umsatz von 300 Millionen Euro der wichtigste Einzelmarkt von Heidelberger Druck, ist es zuletzt wieder deutlich besser gelaufen: Im zweiten Quartal gab es fast so viele Neuaufträge wie im Vorjahreszeitraum. Die Industrie, darunter auch der Maschinenbau, hat sich nach dem Eindämmen der Corona-Pandemie erholt. „Mit dem steigenden Bezug lokal gefertigter Teile erhöhen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesem Wachstumsmarkt deutlich“, sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberger Druck, laut Mitteilung.

Hersteller von Bogenstanzen

Masterwork zählt zu den führenden Herstellern von Bogenstanzen und Heißfolienprägemaschinen in China. Das Unternehmen hält 8,5 Prozent der Anteile von Heidelberger Druck und ist damit größter Einzelaktionär. Li Li, Vorstandsvorsitzende von Masterwork, sagt, man werde durch die Zusammenarbeit „weltweit ein neues und höheres Niveau im Bereich der Fertigung und Produktion erreichen“.

Heidelberger Druck ist gerade dabei, sich neu aufzustellen, Strukturen zu straffen, Verlustbringer und Randgeschäfte loszuwerden. Durch die Corona-Pandemie werden sich die positiven Effekte in der Bilanz allerdings etwas verzögern. Teil des Programmes ist auch, rund 1600 Arbeitsplätze zu streichen. Allein am Stammsitz Wiesloch fallen 1000 Jobs weg. Erste Mitarbeiter sind bereits in eine Transfergesellschaft gewechselt. Dort sollen sie für eine neue Beschäftigung am Arbeitsmarkt weiterqualifiziert werden. jung

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020