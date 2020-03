Heideldruck fährt auf Sicht

Wiesloch.Heidelberger Druckmaschinen weitet die Kurzarbeit im Unternehmen vor dem Hintergrund der Corona-Krise aus. Dazu habe man an allen deutschen Standorten Betriebsvereinbarungen geschlossen, sagte ein Sprecher des Druckmaschinenbauers am Mittwoch. Teilweise müssten vorher noch Überstunden abgebaut werden. Am Stammsitz in Wiesloch mit seinen rund 5000 Mitarbeitern sei inzwischen je nach Abteilung „der überwiegende Teil der Beschäftigten“ in Kurzarbeit.

Schwankende Auftragslage

Der Schritt soll zunächst bis zum 20. April gelten – „danach muss man weiterschauen“, sagte der Sprecher. „Wir fahren auf Sicht.“ Grundsätzlich erlaube die bisher genehmigte Kurzarbeit eine weitere Ausdehnung bis Juni. Betroffene Mitarbeiter bekämen weiter rund 80 Prozent des Nettogehalts – das Kurzarbeitergeld werde durch eine tarifliche Vereinbarung entsprechend aufgestockt.

Bei dem Druckmaschinenbauer, der erst vor kurzem ein umfangreiches Sparprogramm verkündet hat und bis zu 2000 Stellen streichen will, war schon vor der Corona-Krise ein Teil der Beschäftigten in Kurzarbeit. Die Situation habe sich durch die Ausbreitung des neuartigen Virus verschärft. Die Auftragslage schwanke stark. „Unsere Kunden wissen nicht, wie sich ihre Geschäfte entwickeln, entsprechend verschieben sie Investitionsentscheidungen“, so der Heideldruck-Sprecher.

Vorstandschef Rainer Hundsdörfer appellierte unterdessen in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), staatliche Hilfen für von der Corona-Krise betroffene Druckereien schneller fließen zu lassen. Man begrüße zwar die Schritte der Bundesregierung. Der Gesetzentwurf scheine aber noch nicht ausreichend sicherzustellen, dass die Hilfe auch unkompliziert bei den betroffenen Betrieben ankomme.

„Die Unternehmen benötigen in der jetzigen schwierigen Situation die Hilfe sofort, sprich: zügig das Geld auf ihren Konten, damit sie in der Lage sind, ihre kurzfristigen Liquiditätsengpässe durch die dramatischen Umsatzrückgänge aufgrund der Corona-Auswirkungen auffangen zu können“, schrieb Hundsdörfer.

Denkbar sei beispielsweise, bereits geleistete Steuervorauszahlungen kurzfristig zurückzuüberweisen. In Deutschland seien laut Schätzungen im Bereich Druck rund 7500 Unternehmen von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020