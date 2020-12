Heideldruck verkauft Areal

Der Stammsitz Wiesloch-Walldorf von Heidelberger Druck. © Heidelberger Druckmaschinen AG

Wiesloch-Walldorf.Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat am Stammsitz Wiesloch-Walldorf eine Fläche von rund 130 000 Quadratmetern an die VGP Gruppe aus Belgien verkauft. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Auf dem Areal soll ein neuer Industrie- und Gewerbepark entstehen. Als Kaufpreis wurde ein „mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag“ genannt.

VGP ist den Angaben nach ein familiengeführter Entwickler, Betreiber und Eigentümer von Logistik- und Gewerbeimmobilien. In dem neuen Industrie- und Gewerbepark sollen langfristige Mieter aus unterschiedlichen Branchen einziehen. „So wollen wir nachhaltig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und der wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen“, wurde Jan van Geet, Vorstandsvorsitzender von VGP, in einer Mitteilung zitiert.

In den vergangenen Jahren ist Heidelberger Druck durch verschiedene Sparprogramme stark geschrumpft, tausende Stellen wurden abgebaut. Der Standort ist überdimensioniert für die noch rund 5000 Mitarbeiter.

Heidelberger Druck will die Einnahmen aus dem Flächenverkauf für die eigene Liquidität während der Corona-Krise nutzen und zudem in Digitalisierungsprojekte investieren. jung

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020