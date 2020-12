Heideldruck verkauft Standort in Belgien

Heidelberg.Heidelberger Druckmaschinen zieht sich aus der Druckchemikalien-Herstellung zurück. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, hat es seinen Produktionsstandort in Belgien an die DC Druck Chemie GmbH verkauft – und dabei 20,5 Millionen Euro erzielt. Der Verkauf habe im Rahmen der avisierten Fokussierung auf Kernaktivitäten und Portfolioanpassungen stattgefunden, heißt es in der Mitteilung. Die Veräußerung umfasse die Firmen BluePrint Products NV und Hi-Tech Chemicals BV am Standort Kruibeke in Belgien. An dem Standort werden Druckchemikalien im Flexo- und Offsetdruck vorwiegend für den Verpackungs- und Akzidenzmarkt entwickelt und hergestellt. Diese Produkte würden allerdings auch weiterhin von Heidelberg angeboten. Mit dem Verkauf geht der Standort und insgesamt rund 40 Mitarbeiter an Druck Chemie über.

Der Verkauf soll das Unternehmen offenbar auch sicher durch die Corona-Pandemie steuern. „Die freiwerdenden Mittel werden wir dafür nutzen, unsere Liquidität in Zeiten der Covid-19 Pandemie zu sichern und strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben“, sagt Heidel-Druck-Vorstandschef Rainer Hundsdörfer in der Mitteilung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020