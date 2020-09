Heidelpay: Kein Interesse

Heidelberg.Der Heidelberger Finanzdienstleister Heidelpay will die Wirecard Bank nicht übernehmen. Geschäftsführer Mirko Hüllemann wies damit anderslautende Spekulationen zurück. Nach dem Wirecard-Skandal gibt es in der Finanzbranche Interesse an der Übernahme der Wirecard Bank. Dabei fiel auch häufig der Name Heidelpay. „Da ist gar nichts dran“, sagte Hüllemann auf Anfrage. Es gebe keinen Grund, warum Heidelpay eine Bank übernehmen sollte. „Wir wollen keine Bank.“ Mehrere Medien berichteten, es habe Interesse von der Deutschen Bank, Heidelpay, der spanischen Großbank Santander und der Berliner Fintec-Bank Solaris gegeben. Die Deutsche Bank sei ausgestiegen. Santander, Solarisbank und Heidelpay würden weiter bieten. Laut Hüllemann habe es nie ein Interesse gegeben.

Im Juni hatte der nun insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Im August schied Wirecard aus dem Dax aus. Die Wirecard Bank steht zum Verkauf. Berichten mehrerer Medien zufolge habe sich Wirecard für eine Übernahme-Entscheidung eine interne Frist bis 11. September gesetzt. jor

