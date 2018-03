Helaba will Gewinneinbruch schnell vergessen machen

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem Gewinneinbruch 2017 strebt die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wieder deutlich bessere Ergebnisse an. Helfen sollen Investitionen in IT und Digitalisierung sowie Wachstum bei der Immobilienfinanzierung.

«Mit den eingeleiteten Maßnahmen haben wir die Grundlage gelegt, unser Ergebnis in den kommenden Jahren spürbar zu steigern», sagte Vorstandschef Herbert Hans Grüntker am Mittwoch in Frankfurt.

Die Rahmenbedingungen blieben allerdings unverändert schwierig. «Vor diesem Hintergrund erwarten wir für das Jahr 2018 eine stabile Geschäftsentwicklung und ein Vorsteuerergebnis im mittleren dreistelligen Millionenbereich», sagte Grüntker.