Hellofresh verdreifacht den Gewinn

Berlin.Der Kochboxen-Versender Hellofresh sieht nach einem deutlichen Gewinnplus sein Geschäft auch langfristig in einem starken Wachstumstrend. „Während der Pandemie hat sich der Trend, mehr Mahlzeiten zu Hause zu essen, verstärkt“, sagte Mitgründer und Vorstandschef Dominik Richter am Dienstag in Berlin. Verbraucher würden sich nach wie vor auf den Online-Handel verlassen. „Hinzu kommt, dass sie aufgrund der aktuellen Lage weiterhin viel von zu Hause arbeiten und entsprechend mehr Mahlzeiten in ihren eigenen vier Wänden einnehmen werden.“ Das Management gehe davon aus, dass der Trend langfristig erhalten bleibe.

Mehr Menschen kochen zu Hause

Hellofresh profitiert davon, dass Kunden verstärkt zu Hause bleiben und selbst kochen oder auch davon, dass die Gastronomie wie aktuell wieder geschlossen ist. Das vierte Quartal sehe wegen neuer Lockdown-Maßnahmen in der Covid-19-Pandemie gut für das Unternehmen aus, schrieb JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Für das kommende Jahr bleibe er aber vorsichtig.

Eckdaten zum abgelaufenen Quartal hatte das MDax-Unternehmen bereits Mitte Oktober vorgelegt und auch da schon die Prognose angesichts des starken Wachstums erneut erhöht. Die Zahl der aktiven Kunden erreichte mit fünf Millionen ein Rekordniveau. Diese bestellten 19,49 Millionen Mal bei Hellofresh, mehr als doppelt so oft wie vor einem Jahr – und sie gaben je Bestellung mit im Schnitt rund 49,70 Euro auch drei Prozent mehr aus. Der Umsatz kletterte um 120 Prozent auf 970,2 Millionen Euro. Unter dem Strich standen 74,4 Millionen Euro Gewinn – mehr als dreimal soviel wie vor einem Jahr. dpa

