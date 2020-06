Henkel gibt Entwarnung

Düsseldorf.Der Konsumgüterkonzern Henkel sieht trotz der Corona-Krise keinen Grund für Kurzarbeit oder Jobabbau. „Wir hatten bislang keine Kurzarbeit oder Kündigungen wegen der Corona-Krise. Aktuell sehen wir dafür auch keinen Anlass bei uns“, sagte Vorstandschef Carsten Knobel dem „Handelsblatt“. Allerdings belasteten die Folgen der Pandemie auch Henkel. „Wir werden uns aber nicht davon abbringen lassen, unsere Strategie umzusetzen, unabhängig von der Krise“.

Wie viele andere Unternehmen hatte auch Henkel im April die Prognose für das laufende Jahr gestrichen. „Wenn wir mehr Klarheit haben, werden wir auch einen Ausblick für 2020 geben“, sagte Knobel. Der Konzern habe in der Krise immer mehr als 80 Prozent seiner etwa 180 Standorte weltweit in Betrieb gehalten. Inzwischen laufe die Produktion überall, aber noch nicht in voller Auslastung. Der Manager erklärte dies damit, dass die Produktion in der Autoindustrie erst langsam wieder hochfährt.

Die Autoindustrie ist für das Klebstoffgeschäft von Henkel wichtig. Das Herunterfahren der Auto-Werke habe den Konzern „natürlich stark getroffen“, sagte Knobel. Kurzfristig seien die Umsatzverluste nicht zu kompensieren. Dennoch sieht der Manager keinen Grund für einschneidende Veränderungen in diesem Geschäft. dpa

