Der Name Bayer steht für Aspirin, der Name Monsanto für Roundup. Ersteres ist ein altes, aber immer noch wirksames Arzneimittel, das vielen Menschen im Alltag hilft. Das zweite ist ein Unkrautvernichtungsmittel mit zumindest teilweise fragwürdigem Ruf. Es steht im Verdacht Krebs auszulösen. Kein Wunder also, dass Bayer den problematischen Firmennamen nicht mit sich herumschleppen will.

Diese Schlussfolgerung liegt nahe, wenn der Vorstand des Pharma- und Saatgut-Konzerns aus Leverkusen verkündet, die Bezeichnung Monsanto künftig nicht mehr zu verwenden. Die Übernahme des US-Unternehmens durch seinen deutschen Konkurrenten wird diese Woche abgeschlossen.

Tatsächlich hat Monsanto kein besonders gutes Image. Doch dürfte das nicht der eigentliche Grund sein, den Namen zu tilgen. Bayer handelt, wie viele Unternehmen, die ein anderes schlucken: Sie demonstrieren nach innen und außen, wer Herr im Haus ist.