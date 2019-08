Hilfe nach der Dürre

Dürrehilfen flossen an Landwirte, deren Existenz bedroht war. © dpa

Berlin.Nach der langen Dürre in vielen Regionen Deutschlands im vergangenen Jahr sind rund 228 Millionen Euro an staatlicher Nothilfe ausgezahlt worden. Das teilte das Bundesagrarministerium am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die größte Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm entfiel mit Stand 31. Juli auf Brandenburg mit 69,7 Millionen Euro. Betriebe in Sachsen-Anhalt erhielten insgesamt 42,5 Millionen Euro. Auszahlungen sind noch bis 31. August möglich. Bund und Länder hatten angesichts der extremen Trockenheit vor einem Jahr Hilfen von jeweils bis zu 170 Millionen Euro zugesagt. Schwelle für die Unterstützung ist, dass Betriebe in der Existenz gefährdet sind. Nach Baden-Württemberg flossen rund 4,6 Millionen Euro an staatlicher Nothilfe. Kein Interesse an Hilfen hatte Rheinland-Pfalz angemeldet. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019