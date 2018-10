Hipp brachte Bio in Babybrei

Pfaffenhofen.Ein freundlicher älterer Herr mit weißem Haarkranz steht in einem Feld und wirbt um Vertrauen in seinen Babybrei: „In bester Bio-Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen.“ So kennen Fernsehzuschauer Claus Hipp, Millionen Menschen sind mit seinem Karottenbrei aufgewachsen. Aus der kleinen Firma seiner Eltern machte der Bio-Pionier den größten Hersteller von Säuglingsnahrung in Deutschland. An diesem Montag wird er 80 – aber von Ruhestand will er überhaupt nichts wissen.

Sohn macht jetzt Werbung

Sein 50-jähriger Sohn Stefan tritt inzwischen ebenfalls in Werbekampagnen auf. Aber auf die Frage nach dem Firmenchef sagt Claus Hipp: „Mein Bruder, meine Söhne und ich führen das Unternehmen als Gesellschafter. Ich bin der Älteste.“ Er sei wie „ein Austragsbauer, der den Hof an die nächste Generation übergeben hat, aber weiter mitwirkt“.

Dabei hat er noch so viel anderes zu tun. Er malt leidenschaftlich gern, er ist sogar ordentlicher Professor an der Kunstakademie in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Außerdem unterrichtet er Betriebswirtschaft an der Uni und Design an der Technischen Universität Tiflis, hat Lehraufträge in Eichstätt und Ansbach und ist georgischer Honorarkonsul für Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Und dann sind da auch noch fünf erwachsene Kinder und zwölf Enkel.

„Gottvertrauen hab ich immer, dankbar bin ich auch, und von Haus aus bin ich Optimist“, sagt Claus Hipp. Nach dem frühen Tod seines Vaters war Claus plötzlich Chef der Babybrei-Firma – da war er gerade mal 29. Claus Hipp stellte die Produktion schrittweise komplett auf Bio um und wurde damit vom Außenseiter zum Trendsetter. Heute greifen die meisten Eltern zu Bioprodukten.

Hipp lebt auf dem Bauernhof bei Pfaffenhofen in Oberbayern, wo er aufgewachsen ist, nahe dem Stammsitz des Unternehmens. Seine jüngste Tochter führt den Hof. An seinem Geburtstag will der Katholik wie jeden Tag in aller Früh zur nahen Barockkapelle Herrenrast fahren, die er vor dem Verfall gerettet hat, und dort eine Messe feiern. dpa

