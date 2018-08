Höhere Immobilienpreise füllen Steuerkasse

Anzeige

„Staat ist auch Unternehmer“

So habe sich allein das Aufkommen der Grunderwerbsteuer in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. 2017 lagen die Einnahmen für den Staat hier bei gut 13 Milliarden Euro. Elf Jahre zuvor waren es noch 6,1 Milliarden Euro.

Dabei resultiert dieser Zuwachs längst nicht nur aus einer deutlichen Zunahme der Transaktionen auf dem Immobilienmarkt. Seit 2006 können die Länder die Höhe der Grunderwerbsteuer in Eigenregie festlegen. Fielen zuvor bundeseinheitlich 3,5 Prozent auf den Kauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken an, so verlangt beispielsweise Berlin mittlerweile schon sechs Prozent. In Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz liegt der Satz derzeit bei 5,0 Prozent.

„Der Staat ist auch Unternehmer. Das heißt, wenn er eigene Liegenschaften verkauft, dann nimmt er bei der aktuellen Preisexplosion ebenfalls mehr Geld ein“, erläuterte Michelsen. „Und wenn er Wohnraum über eigene Wohnungsunternehmen vermietet, profitiert er ebenfalls von steigenden Erträgen.“

Überhaupt verdient der Fiskus an jeder Mietsteigerung mit. Schließlich zahlen die privaten Vermieter darauf Einkommensteuer. Allein im Jahr 2014 betrugen ihre Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 26,5 Milliarden Euro – gut drei Milliarden mehr als noch im Jahr zuvor. Auch aus dem Bauboom selbst zieht der Staat Gewinne. Nach den aktuell verfügbaren Daten summierte sich die festgesetzte Körperschaftsteuer des Baugewerbes für das Jahr 2010 auf knapp sechs Milliarden Euro. Drei Jahre später waren es bereits gut sieben Milliarden Euro.

Sämtliche Steuerquellen, die mit dem Immobilienmarkt zu tun haben, werden nach Einschätzung von Michelsen auch munter weiter sprudeln. Solange die Zinsen so niedrig seien und viele Menschen eine Immobile als Kapitalanlage betrachteten, würden die Preise weiter nach oben getrieben, meinte Michelsen. „Besser als ein Baukindergeld, das häufig nur Mitnahmeeffekte auslöst, wäre deshalb zum Beispiel eine Absenkung der Grunderwerbsteuer“, so der Experte.

