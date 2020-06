Hoffen auf die sofortige Wirkung

Berlin.Die Wirtschaftsverbände erwarten aufgrund des Konjunkturprogramms eine schnelle Besserung der Lage. „Wenn das zündet, legen wir einen echten Schnellstart hin“, sagte der Präsident des Digitalverband Bitkom, Achim Berg, nach einem Gespräch der Verbände mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Minister rechnet schon nach der Sommerpause mit ersten Erfolgen. Allzu hohe Erwartungen dämpft der Politiker jedoch. „Wir haben noch schwierige Monate vor uns“ befürchtet Altmaier. Erst 2022 werde die Wirtschaft den Stand der Zeit vor Corona wieder erreichen.

Die Verbände loben das Konjunkturpaket als gelungenen Mix an Instrumenten für alle Branchen, nicht nur für die stärksten Lobbys. Insbesondere die 25 Milliarden Euro an Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen sehen die Verbände positiv. Bis zu 150 000 Euro können sie, auch Kleinstfirmen oder Solo-Selbständige, beantragen, wenn sie jetzt mit Zeitverzögerung durch Corona in Schwierigkeiten geraten. Der Zuschuss soll schon im Juli ausgezahlt werden.

Abbau von Bürokratien

Ebenso angetan sind die Verbände von den steuerlichen Teilen des Pakets. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, Verluste in ein anderes Jahr zurückzutragen, fördern die Liquidität der Firmen. Lob kam auch von den Arbeitgebern, auch wenn deren Verbandschef Ingo Kramer es „ein bisschen früh, ein bisschen groß“ findet. Gerne hätte die Wirtschaft noch Anstrengungen für den Abbau von Bürokratie und ein schlankeres Planungsrecht gesehen. Diese Instrumente kosteten kein Geld, seien aber extrem hilfreich, sagte Kramer.

Zufrieden ist auch das Handwerk. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer appellierte an die Betriebe, trotz der schwierigen Lage weiter auszubilden. Den Betrieben wird die Entscheidung, neue Lehrverträge abzuschließen durch eine Prämie erleichtert. Die Verbände sind auch mit der Streuung der Fördermaßnahmen zufrieden. Der Bitkom-Chef weist auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur hin. „Jede dritte Maßnahme betrifft Digitales.“ Familien sollten den Elternbonus von 300 Euro in die digitale Ausstattung ihrer Haushalte stecken, rät Berg.

