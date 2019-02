Hoffnung auf Wettbewerb

Am Fernverkehr auf der Schiene haben sich schon einige Unternehmen verhoben. Gegen die übermächtige Deutsche Bahn hatten sie keine Chance. Das ändert sich nun, zumindest ein wenig.

Flixtrain will das Angebot auf langen Strecken ausbauen. Anscheinend läuft das Geschäft auf der Testroute zwischen Berlin und Stuttgart gut genug, um die nächsten Strecken anzugehen. Der Ableger des Fernbusunternehmens Flixbus wird zwar noch lange brauchen, um einen nennenswerten Marktanteil zu erreichen. Doch die Chancen stehen nicht schlecht.

Frühere Versuche scheiterten letztlich an den hohen Barrieren, die Neulinge erwartet. Züge sind teuer und die Deutsche Bahn hat ausrangiertes Material lange lieber in andere Länder verkauft, als es Konkurrenten anzubieten. Hohe Trassengebühren machten deutlich günstigere Tarife als die des Branchenriesen kaum möglich. Vor allem aber kannte die Alternativen zur Deutschen Bahn kaum ein Kunde, sträubte sich der Konzern doch lange gegen die Aufnahme der Wettbewerber in die Fahrplanauskunft. Diese Hindernisse sind mittlerweile weitgehend beseitigt.

Weitaus wichtiger ist jedoch das pfiffige Geschäftsmodell von Flixbus. Im Grunde vermittelt das Unternehmen über seine Internetplattform Fahrgäste an selbstständige Bus- oder Bahnunternehmen, die ihre Dienste unter dem grünen Logo verrichten. Mit vielen Millionen Busreisenden verfügen die Münchner über den Zugang zu potenziellen Bahnreisenden und kennen deren Reisewünsche. Die Kunden können mittelfristig auf etwas mehr Wettbewerb im Schienenverkehr und eine preiswerte Alternative zur Deutschen Bahn hoffen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019