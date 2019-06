Hoffnung bei H&M

Stockholm.Die Neuausrichtung von Hennes & Mauritz (H&M) drückt weiter auf die Gewinne des Modekonzerns – Anleger glauben aber an eine Wende. Nach Vorlage der Quartalszahlen machte der Aktienkurs des schwedischen Unternehmens am Donnerstagvormittag zeitweise einen Sprung um über elf Prozent. Nach Gewinneinbrüchen der vergangenen drei Jahre und einem Kursverlust um mehr als zwei Drittel machen die jüngsten Aussagen den Anlegern wieder Hoffnungen.

Der Modehändler war in eine tiefe Krise gestürzt, weil er relativ spät auf die Konkurrenz von Online-Händlern oder billigeren Anbietern wie Primark reagiert hatte. Jetzt blickt das Management wieder optimistisch in die Zukunft. Es werde mehr Kleidung zum regulären Preis verkauft, Rabattaktionen würden weniger, erklärte H&M-Chef Karl-Johann Persson in Stockholm bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. Er will mehr in Online investieren und kündigte an, weniger stationäre Geschäfte im laufenden Jahr zu eröffnen als geplant.

Der Erlös stieg im zweiten Geschäftsquartal um elf Prozent auf 57,5 Milliarden schwedische Kronen (5,5 Milliarden Euro). Außerdem sei die Sommerkollektion „sehr gut“ gestartet. Persson spricht dazu von wachsenden Marktanteilen in mehreren Ländern.

Noch bremst die Neuausrichtung des Modehändlers allerdings das Ergebnis aus. Auch im zweiten Geschäftsquartal hat H&M weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern sank von rund sechs Milliarden auf 5,9 Milliarden schwedische Kronen (rund 563 Millionen Euro). Der Gewinn nach Steuern lag bei 4,57 Milliarden schwedischen Kronen nach 4,64 Milliarden im Vorjahreszeitraum. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019