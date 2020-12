Hoffnung für das neue Jahr wächst

Frankfurt.Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie blickt nach einem schweren Corona-Jahr optimistischer auf 2021. Die Branche erwartet ein Produktionsplus von 1,5 Prozent und einen Umsatzzuwachs von 2,5 Prozent, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Zum Jahresende sei die Nachfrage nach Chemie-Erzeugnissen weitgehend stabil geblieben, sagte VCI-Präsident Christian Kullmann. „Die Stimmung in unseren Unternehmen ist nun mehrheitlich zuversichtlich.“

Pharmaindustrie robust

Die neuen Corona-Beschränkungen belasteten die Geschäfte wenig, wenngleich die Erholung auf wackligen Füßen stehe. „Der Lockdown tut weh und ist richtig“, sagte Kullmann. Je länger er dauere, umso schmerzhafter werde er. Auch das noch immer nicht abgewendete Szenario eines harten Brexits und neuen Zöllen sei eine Gefahr.

Insbesondere die Chemiebranche hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die konjunktursensible Industrie, die etwa Autohersteller mit Lacken und Reifen beliefert, litt unter den Wirtschaftseinbrüchen wegen der Pandemie, globalen Handelskonflikte sowie einer schwachen Industrienachfrage in Deutschland. Auch andere Kunden wie die Textil- und Kunststoffbranche hielten sich zurück. Die Pharmaindustrie erwies sich dagegen als robust. Der gesamte Umsatz der Branche sank 2020 um sechs Prozent auf 186,4 Milliarden Euro. Auf dem Heimatmarkt Deutschland gab es ebenso wie auf fast allen Exportmärkten kräftige Einbußen. Die Produktion fiel um drei Prozent. Die Chemie allein ohne die fast stabile Pharmabranche verbuchte vier Prozent Minus. dpa

