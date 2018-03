Hohe Investition

Berlin/Mannheim.Coca-Cola investiert am Standort Mannheim „einen zweistelligen Millionenbetrag“ in eine neue Produktionslinie für Getränke in PET-Einwegpfandflaschen. Das teilte das Unternehmen gestern mit. „Ich freue mich sehr über diese positive Entwicklung. Die neue Linie ist eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre“, sagte Betriebsleiter Wolf-Dieter Bethlehem. Den genauen Betrag wollte die

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1337 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018