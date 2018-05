Hohe Siemens-Kursgewinne schieben Dax weiter vor

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich an diesem Mittwoch dank hoher Kursgewinne der Siemens-Aktien wieder vorgearbeitet. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,33 Prozent höher bei 12.954,45 Punkten.

Damit rückt die runde Marke von 13.000 Punkten, an die sich das Barometer bereits zum Wochenauftakt herangepirscht hatte, wieder in greifbare Nähe. Der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran blieb derweil auch am deutschen Aktienmarkt ohne große Wirkung.

Für den MDax ging es gegen Mittag unter dem Eindruck hoher Kursverluste bei den ProSiebenSat.1-Aktien um 0,19 Prozent runter auf 26.739,62 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gewann 0,42 Prozent auf 2757,10 Punkte. Hier stützten hohe Kursaufschläge bei Dialog Semiconductor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte mit 0,28 Prozent im Plus bei 3567,88 Punkten.