Hohe Verluste im Autosektor bremsen Dax aus

Frankfurt/Main (dpa) - Sehr schwache Autowerte nach einer weiteren Gewinnwarnung von Continental haben den Dax Gewinne gekostet. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,21 Prozent tiefer auf 12 358,98 Punkten, nachdem er am Vormittag noch bis auf 12.438 Punkte und damit über sein Vortageshoch geklettert war.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte zuletzt um 0,06 Prozent auf 26.650,37 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,40 Prozent auf 2938,19 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,22 Prozent hoch.

Im Blick stehen die nun beginnenden Handelsgespräche zwischen China und den USA. Auch das am Donnerstag startende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Der Autozulieferer und Reifenkonzern Continental schockte die Autobranche mit einer weiteren Prognosesenkung. Die Aktien stürzten ab, im Tief bis auf 159,10 Euro und damit auf das Niveau von November 2016. Zuletzt belief sich das Minus auf fast 14 Prozent beim Kurs von knapp unter 160 Euro. Die Conti-Warnung sei gerade drei Wochen nach dem letzten Zwischenbericht nicht gerade vertrauensbildend, schrieb Analyst David Lesne von der Schweizer Bank UBS.

Auch für andere Autozulieferer sei die Prognosesenkung ein Dämpfer. Im MDax verloren Schaeffler fast 7 Prozent, Leoni, Hella und Dürr gaben im Conti-Sog zwischen dreienhalb und viereinhalb Prozent nach. Im SDax gerieten ElringKlinger mit einem Abschlag von mehr als 4 Prozent unter die Räder. Die im Dax notierten Papiere der Autobauer Daimler, Volkswagen und BMW verbilligten sich ebenfalls deutlich.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,14 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,06 Prozent auf 141,51 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,02 Prozent auf 163,33 Punkte. Der Euro legte auf über 1,16 US-Dollar zu und kostete zuletzt 1,1614 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1502 (Montag: 1,1420) Dollar festgesetzt.